Privatetterforsker Tore Sandberg hevder svensk politi sendte norsk politi et brev med navn på personer de mente sto bak trippeldrapet på Orderud gård i 1999.

Sandberg bistår Per og Veronica Orderud som ble dømt for drapene og som fredag begjærte saken gjenopptatt.



I brevet skal svenskene ha skrevet at jugoslaver kunne stå bak trippeldrapet.