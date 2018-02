Ordkrig etter Valdres-morens høylytte gråt i retten

Aktor i Valdres-saken utelukker ikke at den tiltalte moren overdramatiserte da hun brast i gråt kort tid etter at retten var satt i dag.

Det sier aktor Arne Ingvald Dymbe til VG.



Den 46 år gamle kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt etter at hennes datter døde på hytta deres i Valdres nyttårsaften 2015.



Den rettssakyndige psykiateren Synne Sørheim mener 46-åringen har en personlighetsforstyrrelse som kan påvirke hennes atferd under emosjonelt press, slik som i en rettssak.