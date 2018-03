Oslo kommune mangler 340 lærere

Oslo må ansatte 340 nye lærere for å nå den nye lærernormen som KrF fikk gjennomslag for før jul.

Flere store byer og kommuner må jobbe på spreng for å komme i mål, mens Finnmark knapt vil ha behov for en eneste ny lærer, skriver Aftenposten.



Kunnskapsdepartementet har tidligere opplyst at de kommer tilbake til finansiering av normen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai. Men kommunene som må ansette mange nye lærere, kan ikke vente så lenge.