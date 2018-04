Oslo-politiet tar selvkritikk for at de ikke fortalte offentligheten om skyting på åpen gate i Oslo sentrum i april.

Totalt fem menn begynte å slåss like ved en restaurant, hvor det til slutt ble løsnet skudd mot en av dem. To personer er nå siktet for drapsforsøk, skriver VG.



Politiet sier de vurderte saken feil, og at de burde informert på Twitter eller andre kanaler.