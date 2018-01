Oslopolitiet vil justere kravene til barneavhør

Politiet i Oslo ønsker å justere kravene til barneavhør, fordi det går ut over andre alvorlige saker.

Antall seksuelle overgrep mot barn øker kraftig. Strenge tidsfrister og flere tilrettelagte avhør tar opp mye av tiden til etterforskerne, ifølge Politiforum.



Beate Brinch Sand, leder for påtale i Oslo, forteller at det er problematisk at det er frister som styrer prioriteringen og ikke alvorlighet i sakene.