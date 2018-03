Så langt påskeaften er det registrert 145 skader hvor Røde KorsHjelpekorps har hjulpet til, det nest høyeste tallet så langt i påsken etter at167 skader ble det endelige resultatet for langfredag.

Det er over dobbelt så mange skader om i fjor, og langt over snittet forde siste ti årene.



Det er bare påskeaften 2013 hvor flere ble skadet, viser statistikk for de siste årene fra

Røde Kors.