Minst 21 flyktninger og migranter fryktes druknet i Middelhavet etter at en overfylt trebåt på vei fra Libya til Europa kantret.

Hendelsen skjedde da en libysk kystvakt stanset fartøyet, og personene om bord fikk panikk, ifølge en fransk hjelpeorganisasjon.



Over 3100 døde i fjor i forsøket på å ta seg over Middelhavet til Europa, i følge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM.