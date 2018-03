Over 30 skred de siste dagene

Det er nå betydelig snøskredfare over store deler av landet, og det vil det også være de neste dagene.



Flere av skredene i dag har gått over bilveier, men det er ikke meldt om personskade.



Tommy Skårholen ved snøskredvarslingen i NVE sier til VG at det er svært lite som skal til for å utløse et skred nå, og han ber folk holde seg unna bratt terreng.