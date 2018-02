Over 30 vitner avhørt i sak mot samfunnstopp

Politiet sier til Dagsavisen at de har innhentet mye dokumentasjon og må se hva som gjenstår av kritiske etterforskningsskritt som siktede kan påvirke. De må bestemme seg innen torsdag om de vil han skal varetektsfengsles videre.



Mannen er siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seksuell omgang og for å ha utnyttet en person under 18 år. Han nekter straffskyld.