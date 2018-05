Over 50 prosent flere tilfeller av føflekk-kreft

I forbindelse med hudkreftdagen presentere i dag Kreftregisteret dyster statistikk om hudkreft.





Siden år 2000 er det for kvinner blitt 47 prosen flere tilfeler av føflekkreft og økningen for menn er hele 57 prosent. 350 nordmenn dør nå hvert år føflekkreft.

– Dette er alvorlig. Dette er en dødelig kreftform og vi tar alfor sent kontakt med lege, spesielt menn, sier forsker Trude Eid Robsahm i Kreftregisteret.

Bør forby solarium

– Føflekkreft er den kreftformen som har økt mest av alle. Jeg mener vi må ha mer informasjon, være mer oppmerksomme på huden vår, og vi kan starte med å foby solarier. Det har absolutt ingen helsegevinst, snarere tvert imot, sier Eid Robsahm.

Flere fylker rammet

Ikke bare øker tilfeller av føflekkreft kraftig, men også nye solfattige fylker i Norge får flere tilfeller av den dødelige kreftformen.

– Vi ser nå at også Trøndelag, Rogaland og Hordaland er blant fylkene som nå får stadig flere tilfeller. Jeg kommer selv fra Trøndelag og vet at det ikke er mye bra vær der, men det er blant fylkene som har høyest forekomst nå. Dette handler om at vi reiser mer til typiske solrike plasser, sier Eid Robsahm.