Mannen som er tiltalt for terroren i Stockholm, Rakhmat Akilov, hadde 53 ulike simkort registrert på telefonen han hadde på seg under angrepet.

Det melder det svenske nyhetsbyrået TT.



Simkortene gjorde det mulig for terroristen å kommunisere med IS på kommunikasjonstjenesten WhatsApp, nesten uten risiko for å bli oppdaget, ifølge TT.