Over halvparten har vendt hjem i Irak

Det opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon.



Ifølge deres tall hadde over 3,2 millioner fordrevne vendt hjem ved årskiftet, mens 2,6 millioner fortsatt befant seg på et annet sted.



Irakiske styrker har gjenerobret store områder fra IS, som okkuperte deler av Irak i 2014 og førte til at titusener flyktet for livet.