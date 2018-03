En overgrepstiltalt mann i 30-årene begynte i dag å skade seg selv under rettsaken mot ham i Bergen tingrett.

Mannen er tiltalt for overgrep mot to jenter på fem og syv år, og hendelsen skjedde da aktor begynte å gå gjennom bildebevis, skriver Bergens Tidende.



Ifølge avisen måtte retten ta pause for å tørke opp blod. Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.