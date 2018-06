Overvekt og fedme øker faren for kreft i lang større gradere enn det man tidligere har antatt.

Ny internasjonal forskning fra World Cancer rerearch Fund viser at hvis du veier for mye, så øker faren for 12 ulike kreftformer, skriver VG.



Ifølge rapporten kan 40 prosent av alle kreftformer forebygges ved å ha en sunn livsstil.