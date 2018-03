Mannen i 60-årene som er siktet for å ha bestilt direkteoverførte overgrep mot et eller flere filippinske barn er varetektsfengslet i fire uker.

Det har Sør Trøndelag tingrett bestemt. To av ukene må sones i full isolasjon.



Mannen ble pågrepet torsdag, og er siktet for overgrep mot barn under 16 år, for besittelse av overgrepsmateriale og for menneskehandel.



Han nekter straffskyld.