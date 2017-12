Øyelege Nils Bull mener det er på høy tid med et forbud mot privat oppskyting av raketter på nyttårsaften.

Til VG sier legen at nyttårsaften er den vakten alle øyeleger gruer seg til, fordi det kommer mange pasienter. Antallet ligger på mellom 15 og 18.



Bull ber nå om at en utredning om et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri må finne sted.