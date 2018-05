Det innføres et påbud om alkolås i busser og minibusser fra 1. januar neste år.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten for sine passasjerer og omgivelser.



Påbudet kan etterhvert bli utvidet til også å gjelde andre kjøretøygrupper, som drosjer.