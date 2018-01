En mann og en kvinne i 20-årene er pågrepet etter et brutalt boliginnbrudd på Romerike i natt.

Boligeieren i 30-årene våknet av at de to hadde tatt seg inn i huset. De oppførte seg da svært truende og mannen ble stukket med en skrutrekker, opplyser politiet til TV2.



Han er sendt til Ahus for behandling.



Tyvene stakk fra stedet, men ble pågrepet etter en politijakt med hund.