En mann i 50-årene er nå pågrepet etter at en kvinne ble knivstukket i Sarpsborg i går kveld.

Mannen er siktet for drapsforsøk, opplyser politiet.



Han meldte seg selv for politiet i ettermiddag, og blir nå avhørt.



Den 69 år gamle kvinnen er alvorlig skadet etter å ha blitt stukket i halsen.



Politiet jobber med å finne ut hvilken relasjon det er mellom de to.