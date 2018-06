En mann i 20-årene er nå siktet for grov kroppsskade etter knivstikkingen på Skogn i Trøndelag natt til fredag.

Det opplyser politiet.



Politiet rykket ut til en adresse etter et gullsmedran i Levanger, og på adressen var to personer knivstukket, mens en person ble skutt i foten av politiet.



Den pågrepne vil bli fremstilt for varetektsfengsling i ettermiddag.