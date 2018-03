En person er pågrepet etter at det ble skutt med luftvåpen inne i en leilighet på Sem i Tønsberg i ettermiddag.

Politiet opplyser til Tønsbergs blad at det er avfyrt en rekke skudd, men det er ikke meldt om noen som er skadet.



Et stort antall bevæpnet politi rykket ut til stedet etter at de fikk melding om mulig skyting.