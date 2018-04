Nordmannen som er pågrepet i en stor narkotikasak i Colombia, er flere ganger dømt for narkotikavirksomhet i Norge.

41-åringen er utpekt som en av hovedmennene i saken, der til sammen 13 personer er pågrepet.



Ifølge VG er han tidligere dømt for kjøp og oppbevaring av hasj i Norge.



UD bekrefter at en norsk statsborger er arrestert i Colombia, og at han tilbys konsulær bistand på vanlig måte.