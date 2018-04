En ung mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter skyteepsioden på Fjellhamar i Akershus natt til onsdag forrige uke.

Det bekrefter politiet.



To personer som lå og sov, ble truffet av skuddene, og de fikk alvorlige skader.



Politiet mistenker at det det dreier seg om en konflikt i et kriminelt miljø.