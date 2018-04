Fra i høst skal alle som behandles for psykisk sykdom, følges opp slik at de ikke faller mellom to stoler eller avslutter behandling før de har sett effekt.



Det sier Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.



Det må stilles like strenge krav til oppfølging av psykisk syke som til oppfølging av kreftpasienter, sier Stensland.