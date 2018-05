To palestinere er drept og nærmere 30 er såret etter at israelske skarpskyttere har åpnet ild, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Røde Kors melder også at at mange personer er såret.



Demonstranter har samlet seg på Gazastripen i dag for å protestere mot flyttingen av den amerikanske ambassaden til Jerusalem.



Det er ventet at mer enn 100.000 palestinere vil delta i aksjonen.