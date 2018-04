Politikere i Akershus raser over at byrådet i Oslo vil fjerne parkeringsplasser.

Akershus har sendt en ny plan for å møte konkurransen fra kjøpesentrene utenfor byene på høring. Planen skisserer blant annet hvordan det kan legges til rette for parkering.



Oslo kommune mener imidlertid planen innebærer alt for mye bilbruk, og varsler en innsigelse, skriver Aftenposten.