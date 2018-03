Pårørende ikke fornøyde med hjelpen de får

MANGE PÅRØRENDE HAR DET TØFT: Seks av ti mener de ikke får hjelpen de trenger. Over halvparten sier det påvirker resten av familien. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix

Seks av ti mener de får for dårlig hjelp av det offentlige.

Seks av ti pårørende er ikke fornøyd med hjelpen de får av det offentlige, viser en ny undersøkelse Pårørendealliansen presenterer i dag.



Like mange oppgir at deres egen helse påvirkes negativt av pårørendesituasjonen.



Trenger hjelp

Leder i alliansen, Anita Vatland, sier det får store konsekvenser at hjelpen ikke er god nok.



- De får helseutfordringer. De føler de alltid er i beredskap, de er stresset, det går utover søvn og mange blir deprimert. Man bruker energien på å slåss i systemet.





Hun mener kommunene tidligere i prosessen må sørge for mer hjelp fra fagfolk.





- Som blant annet hjelper de med å finne frem i systemet. At de ikke må gå selv fra avdeling til avdeling.





- Det er mye folk trenger hjelp til. Hjemmetjenester, støtte til at vedkommende kommer seg på skolen, til rehabilitering, og andre ting, sier Vatland.





Går utover jobb

Undersøkelsen viser også at over halvparten mener pårørendesituasjonen har påvirket arbeid eller studier. Tre av ti har gått ned i stillingsprosent eller sluttet i arbeid.





- Hvor er arbeidslivet i denne debatten? Mange rapporterer at de bruker sykefravær. De blir sykmeldt eller bruker egenmeldinger når de har spist av både ferie og avspasering. Her må det legges bedre til rette, mener Vatland.