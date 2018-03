Forsikringsbransjen ber folk ta ansvar for hus og hjem i kulda, for å unngå en reprise på rekordåret 2010.

Da førte en kuldebølge lignende den vi har nå, til over 15.000 frostskader.



If Skadeforsikring har nå åpnet en egen Frosttelefon for å gi råd til folk i kulda.



Informasjonsdirektør Jon Berge råder folk til å stenge hovedstoppekrana dersom man skal reise bort, og også ha på varme i alle rom med røropplegg.