PC-arbeid mindre skadelig enn ventet

Statens arbeidsmiljøinstitutt har samlet internasjonal vitenskaplig litteratur og har kommet fram til at PC-arbeid gir lettere og mer kortvarige plager enn ventet.



Det er en risiko for å få nakke- og skulderplager ved mye jobbing foran skjermen, men de går over igjen, melder Dagsavisen. Det er sjeldent folk får kroniske muskel- og skjelettplager.