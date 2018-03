Pensjonister sliter med å integrere seg i Spania

Dermed føler de at de møter seg selv i døra – fordi de selv forventer at utlendinger som kommer til Norge bør lære språket.

Det sier Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo, en av forskerne bak studien.

– De kan ha forventninger overfor utlendinger i Norge om at de bør forholde seg til den norske konteksten. Men når de selv blir transnasjonale migranter, så får de et mer pragmatisk forhold til det.

Pensjonistene oppgir flere årsaker til at de sliter med å lære seg spansk. Noen viser til at spanjoler i nærmiljøet enten prater veldig fort eller med en ukjent dialekt. Og ofte slår spanjolene over til engelsk i møte med utlendinger.



Andre mente de var «for gamle til å lære». Cardozo sier det er en myte at «ingen» norske pensjonister kan spansk, men at det er utfordrende å skulle lære seg et nytt språk.