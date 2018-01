Pensjonister usikre på om de er rammet

Feilen gjør at personer som mottar penger fra NAV har blitt trukket for mye i skatt i januar.



Jan Davidsen i pensjonistforbundet sier til NRK at mange eldre ikke vet hvordan de skal gå frem for å sjekke om de er utsatt.



De som har blitt trukket for mye, må selv endre skattekortet for å få riktig trekk fremover.



NAV vet ikke hvor mange som er rammet.