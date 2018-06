Per og Veronica Orderud søker gjenopptakelse

GIR IKKE OPP: Per og Veronica Orderud håper på å bli frikjent. Her avbildet på Orderud gård i 2015. Arkivfoto: NTB scanpix

Per og Veronica Orderud søker fredag om å få tatt opp igjen trippeldrapssaken mot dem.



Privatetterfrosker Tore Sandberg sier til P4-nyhetene at flere nye bevis skal sørge for at Per og Veronica Orderud blir frikjent for trippeldrapet på Orderud gård i 1999.