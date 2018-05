Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg vil møte Brynjar Meling etter at mulla Krekars forsvarer sa at Frp var én telefon unna å få Krekar ut av Norge.

For to uker siden sa advokat Brynjar Meling tilNettavisen at Krekar-saken kunne få en løsning.



Nå svarer Sandberg på utfordringen, men understreker at han gjør dette som nestleder i FrP, og ikke som minister, melder NTB.