Per Sundnes kastet ut av Eurovision-juryen

Sist uke var alt som det skulle. Per Sundnes opplyste til P4 at han var sjef i fagjuryen for første gang. Allerede nå er posisjonen et saga blott.



Irland raste For noen uker tilbake gjestet Per Sundnes NRK-programmet «Adresse Kiev» hvor han sa at Irland hadde mistet grepet som Eurovision-nasjon.

Dette fikk irene til å tenne på alle pluggene.

Grunnen er at juryreglene sier at fagjuryen skal være upartisk.

Regelbrudde resulterte i at Sundnes nå har måttet forlate fagjuryen.

– Jeg er glad for at EBU reagerte kjapt, og at alle jurymedlemmene er upartiske. Det er rettferdig at alle sangene i Eurovision blir dømt på bakgrunn av fremførelsen på kvelden det gjelder. Det sier den irske delegasjonslederen Michale Kealy til Independent.

Invitert til flere fester Per Sundnes var ved godt mot da han var gjest hos P4s Radiofrokost tirsdag morgen, like etter vrakingen fra fagjuryen.

– Jeg er nok på en eller annen ESC-fest under finalen på lørdag, sier Sundnes.

Han vet ikke om han skal se finalen hjemme eller om han skal bort, men fest blir det.

Dersom han fortsatt hadde vært i juryen hadde nok festen måttet komme senere på kvelden. Men en positiv Per Sundnes tar nå frem sine beste triks for en fullaftens glam-fest med bingo!

Bingo! Sundnes sier at man skal bare kaste fra seg alle de «klassiske» stemmeskjemaene. Det er ESC-bingo som sikrer den ultimate festen.

Slik gjør du:

Lag et ark for hvert bidrag

Fyll ruter med ord som for dine festdeltakere er viktig i et ESC-bidrag

Når en deltaker får napp i alle rutene er det bingo! Sundnes sier at man kan gjerne må putte noe i potten. Om dette er noe gøy til festen eller om det er en symbolsk sum kan festen velge. Selv bruker han å kaste inn en 200-lapp i innsats.

Her er et forslag til bingo-ark

