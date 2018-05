Peter Madsen anker bare straffeutmålingen

PÅ LAND: Kort tid etter at dette bildet er tatt, 11. august 2017, blir ubåteier Peter Madsen pågrepet av politiet. Foto: NTB scanpix

Mener dommen er for streng.

Peter Madsen, som er dømt for overlagt drap, seksuell mihandling og likskjending på den svenske journalisten Kim Wall, har bestemt seg for at han ikke anker skyldspørsmålet.

I stedet er det bare straffeutmålingen på livstid i fengsel som blir anket, opplyser statsadvokaten i København på Twitter.

Nyheten betegnes av danske medier som «overraskende», ettersom ubåt-oppfinneren hele tiden har hevdet at han ikke drepte Kim Wall.

Ifølge statsadvokaten er det uklart når ankesaken kommer opp for retten.

Ankesagen mod Peter Madsen: Anklagemyndigheden påstår stadfæstelse af byrettens dom på livstid. Peter Madsen påstår formildelse af straffen. Ankesagen kommer alene til at vedrøre straffens udmåling og ikke skyldsspørgsmålet. Sagen er endnu ikke berammet #anklager — Statsadvokaten i København (@AnklagerSAK) 7. mai 2018

Enstemmig rett

Kim Wall forsvant etter en reportasjetur med ubåten til Madsen i august 2017. Det ble funnet flere likdeler i sjøen og Madsen ble siktet, og etter hvert tiltalt, for overlagt drap og likskjending.

25. april ble Madsen dømt til livstid i fengsel i Københavns byret.

En enstemmig rett la blant annet vekt på at Madsen har endret forklaring en rekke ganger, i tillegg til at han har vist interesse for drap og partering.

Retten, som besto av én fagdommer og to lekdommere, mente Madsen ikke hadde gitt noen troverdig forklaring på hvorfor han parterte liket, og de konkluderte med at han gjorde dette for å skjule forbrytelsen.

Madsens forsvarer mente klienten kun burde dømmes til seks måneders fengsel for likskjending.