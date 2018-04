Peter Madsen har fått dommen

Peter Madsen er kjent skyldig i overlagt drap, seksuell mishandling og likskjending, og dømmes til fengsel på livstid.





Det kunngjorde dommer Anette Burkø i Københavns byret onsdag ettermiddag. Madsen anket dommen på stedet.





En enstemmig rett legger blant annet vekt på at Madsen har endret forklaring en rekke ganger, i tillegg til at han har vist interesse for drap og partering.





Retten, som består av én fagdommer og to lekdommere, mener Madsen ikke har gitt noen troverdig forklaring på hvorfor han parterte liket. De mener han gjorde dette for å skjule forbrytelsen.







Peter Madsen må også betale flere hundre tusen kroner i saksomkostninger.









Har nektet for drapet

Madsen var tiltalt for overlagt drap og likskjending på den svenske journalisten Kim Wall i august 2017, og påtalemyndighetene har ment at drapet var planlagt.

Aktor la derfor ned påstand om livstids fengsel eller forvaring.

Selv har ubåtoppfinneren nektet for å ha drept Wall, og han har hevdet det hele var en ulykke. Forsvareren hans mente at han kun burde dømmes til seks måneders fengsel for likskjending.