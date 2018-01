Peter Madsen tiltalt for drap

Den danske oppfinneren er tiltalt for overlagt drap på Kim Wall.

Danske påtalemyndigheter ber om livsvarig fengsel for den danske oppfinneren og ubåtkapteinen Peter Madsen.





Det ble klart i dag.





Mener han planla drapet

Madsen er tiltalt for overlagt drap på den svenske journalisten Kim Wall, og påtalemyndighetene mener drapet var planlagt.





Kim Wall (30) ble med oppfinneren på tur i ubåten 10. august. Hun ble meldt savnet da hun ikke kom hjem og dagen etter ble ubåten funnet senket i Køge Bugt. Madsen ble da pågrepet, først siktet for å skjule en forbrytelse.





Likdeler fra Wall ble senere funnet i sjøen.





Fengsel på livstid

I tillegg til tiltalen for overlagt drap er Madsen tiltalt for likskjending og for andre seksuelle handlinger enn samleie.





Påtalemyndigheten sier de vil be om livsvarig fengsel. De vil legge ned en sekundær påstand om forvaring.



Selv har Madsen gitt ulike versjoner av hva som skjedde om bord på ubåten. Han nekter for å ha drept Wall med vilje og hevder at hun døde i en ulykke.





Rettsaken mot Madsen starter i København 8. mars og vil vare i åtte uker.