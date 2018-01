Peter Madsens venn: – Han drømte om å begå den perfekte forbrytelsen

En venn og ubåtkollega forteller nå for første gang om samarbeidet og vennskapet med drapstiltalte Peter Madsen.





Steen Lorck møtte Madsen for 10 år siden, og har hatt tittelen fartøysjef på den mye omtalte ubåten «Nautilus».

– Det sjokkerer meg at man kan ta så feil av et menneske. Dette er et menneske jeg har omgått i årevis. I ni år, sier Lorck til dansk TV2s krimmagasin «Station 2».

Lorck er trolig den som har brukt mest tid i Madsens ubåt, men han har ikke snakket offentlig – før nå. Og det er særlig én episode han har behov for å fortelle om.

– På et tidspunkt nevner han for meg at har drømt om å begå den perfekte forbrytelsen. Han kunne godt se for seg å bli jaktet på av utrykningskjøretøyer og helikoptre, sier Lorck.

Han forteller at han prøvde å overhøre utsagnet.









– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere en sånn uttalelse. Jeg trodde han tenkte på å rane en bank eller en smykkebutikk. Jeg kunne rett og slett ikke få meg til å tro at dette var noe han mente alvorlig.

I intervjuet forteller Storck at han egentlig skulle seile til Bornholm med «Nautlius» og Peter Madsen fredag 11. august.

Få minutter før Madsen kjørte ut med Kim Wall om kvelden 10. august, fikk han imidlertid en sms om at turen var avlyst.

– Det var ingen begrunnelse. Jeg fortet meg å sende en sms tilbake, med spørsmål om når vi skulle dra, men jeg fikk aldri noe svar.





DREPT: Den svenske journalisten Kim Wall ble bare 30 år gammel. Foto: AP

Torsdag ble det også kjent at Kim Walls kjæreste for første gang har snakket om det som skjedde den skjebnesvangre kvelden.

Han har blant annet forklart at Peter Madsen sendte Kim Wall en melding med tilbud om intervju mens paret var i ferd med å arrangere en utendørs avskjedsfest før de skulle flytte til Beijing.

Kim skal også ha spurt kjæresten om han ville være med på turen, men de kom fram til at han burde være igjen hos gjestene.