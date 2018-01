Planla Stockholmsterror i flere måneder

Svenske påtalemyndigheter ber om fengsel på livstid for Stockholm-terroristen Rakhmat Akilov. De ber også om at han utvises fra Sverige.









Planla angrepet

I tiltalen står det at terroristen planla angrepet i flere måneder. Han hadde flere kontakter i et chatteforum der han tilbød seg å gjennomføre et terrorangrep på vegne av IS.





Motivet hans skal ha vært å tvinge Sverige til å trekke tilbake sin militære støtte til kampen mot IS i Irak.









Skulle utvises

Akilov som er fra Usbekistan hadde kort tid før terrorangrepet fått avslag på sin asylsøknad og skulle utvises fra Sverige.



Usbekeren har tilstått at han kapret og kjørte lastebilen. Rettssaken mot ham starter i Stockholm 13. februar.



Påtalemyndigheten mener Akilov prøvde å utløse en bombe inne i lastebilen. Bomben besto av fem butangassbeholdere, skruer, kniver og andre metallgjenstander, står det i tiltalen.

Det viser tiltalen mot 39-åringen som 7. april i fjor kapret en lastebil og kjørte den inn i folkemengden på Drottninggatan i Stockholm. Fem mennesker ble drept i angrepet og 15 ble skadet.