Det opplyser Bane Nor.



På P4 Nyhetene i går kom det frem at folk blåser i bommer og advarsler og krysser planoverganger på jernbanen ulovlig flere ganger daglig.



Direktør for Plan i Bane Nor, Bjørg Hilde Herfindal, sier nye strekninger ikke har planoverganger. Hun legger til at de også jobber med å fjerne overganger også på andre strekninger.