Politidirektoratet har konkludert med at politiet i Bergen ikke gjorde noe straffbart i behandlingen av narkotikasaker.

Det var VG som i fjor høst skrev om at en høyt betrodd polititjenestemann i distriktet hadde slått alarm om manglende etterforskning av grove narkotikasaker.



Politidirektoratet mener undersøkelsene som tidligere er gjort er tilstrekkelige, og at det ikke er behov for nye undersøkelser.