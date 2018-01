Politibetjent på sommerdekk var lovbrudd

Det har spesialenheten for politisaker nå konkludert med.



I utgangspunktet fikk den kvinnelige betjenten kjøre videre etter at å ha måttet få hjelp til å dras opp av en grøft i november 2016. Det til tross for at politiet samme dag hadde slått fast at alle som kjørte uten vinterdekk på det føret ville miste lappen.



Spesialenheten finner imidlertid ikke grunn til å beslaglegge førerkortet, melder VG.