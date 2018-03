Politibetjent refses for uheldig ordvalg ved dødsbudskap

En dansk politibetjent har fått en irettesettelse for å ha ordlagt seg på en uheldig måte da vedkommende skulle overbringe et dødsbudskap.





Det kommer fram i 2017-årsberetningen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), som tilsvarer den norske Spesialenheten.





«Jeg har en god nyhet og en dårlig nyhet», skal politibetjenten ha uttalt. Den gode nyheten var at kona var funnet. Den dårlige var at hun var død. Ifølge BT , som først omtalte saken, ble en savnet kvinne funnet død i en bekk, og politibetjenten fikk i oppgave å informere ektemannen, omtalt som «B» i rapporten.

– Kritikkverdig

I Den Uafhængige Politiklagemyndigheds årsberetning står episoden beskrevet på side 35 og 36.

«Politiklagemyndigheden vurderte at kriminalassistentens håndtering av underretningen og måten å uttrykke seg på overfor B ikke levde opp til forpliktelsen om å opptre hensynsfullt, og at man ikke tok høyde for at B var i en sorgfull og vanskelig situasjon»

Videre konkluderes det med at uttalelsen er kritikkverdig. Saken endte med at politibetjenten fikk en irettesettelse.