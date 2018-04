En politibil under utrykning ble i dag tidlig påkjørt av en annen bil i et kryss i Kristiansand sentrum.

De to som satt i den sivile bilen ble kjørt til akuttmottaket på sykehuset for sjekk. Det skal ikke dreie seg om alvorlige skader.



Føreren av politibilen ble kjørt til legevakta for sjekk, men fremstår som uskadd.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om hendelsen.