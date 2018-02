Når det skjer ulykker er det ofte alkohol inne i bildet, eller så har ikke sjåføren snøscooterlappen, melder NRK.



Politiet frykter det er er store mørketall, fordi mange ikke melder i fra om ulykker, i frykt for å bli straffet.



Politiet opplever også at noen miljøer kan strekke seg langt for å dysse ned scooterulykker.