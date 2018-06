Politiet ber om en prioriteringsliste

Norsk politi må få en liste over hva de ikke trenger å ha fokus på.

Det mener Politiets fellesforbund.



Selv om politiet har fått litt over en milliard kroner i årets statsbudsjett sliter mange distrikter med lav bemanning, noe som fører til at for eksempel voldtektssaker blir liggende.



Leder Sigve Bolstad etterlyser signaler om hva de skal nedprioritere, siden det er få frie midler til å styrke politistyrken.