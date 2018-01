Politiet gjorde i dag et helt uvanlig beslag hjemme hos en mann i 50-årene i Finnmark.

Politiet avdekket nemlig et helt våpenarsenal. Blant annet ble det funnet fem granater, 13 kastekniver og et balltre, skriver iFinnmark.



Mannen er nå tiltalt for brudd på våpen- straffe- og legemiddelloven.