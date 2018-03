Politiet får 370 nye stillinger

Dermed vil det nasjonale bemanningsmålet om to tjenestemenn per 1000 innbygger trolig nås før tiden.



Stortingsrepresentant Peter Frølich fra Høyre sier til ANB at dette viser at forestillingen om justis som et underfinansiert område er så langt unna sannheten som det er mulig å komme.



Det er Oslo som får klart flest nye stillinger med 86. De øvrige går til Øst og Vest politidistrikt.