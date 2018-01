Politiet har fått nye tips i Janne-saken – her graver de etter spor

Letingen etter den savnede Janne Jemtland (36) i Brumunddal fortsetter med uforminsket styrke.





Tirsdag har kriminalteknikere gravd etter spor i snøen flere steder i områdene rundt sentrum. Gravingen skal ha blitt gjort etter tips fra publikum, ifølge NTB.

Det skal ikke være funnet konkrete spor som følge av undersøkelsene.

Ifølge TV2 brukte politiet snøscootere da de tirsdag ettermiddag søkte i et nytt område nord for Veldrom samfunnshus. Også dette søket skal ha startet etter tips, men skal ikke ha gitt resultater.

Politiet selv opplyser i en pressemelding at flere nye funn av blod er undersøkt.

«Politiet gjør stadig tipsbaserte undersøkelser i aktuelle områder, og tips om dyreblod sjekkes fortløpende ut av saken. Det er gjort søk og kriminalteknisk undersøkelse av det som lignet blodfunn etter presseorienteringen mandag 08.01.18. Prøver viste at dette ikke var blod,» skriver politiet i en pressemelding.

De skriver videre at de stadig får nye tips, men at mandagens pressekonferanse fortsatt er dekkende for status i saken.

På pressekonferansen kom det blant annet fram at ektemannen måtte ringe politiet to ganger før de satte igang leteaksjon etter 36-åringen.

– Den som tok imot meldingen lørdag morgen, oppfattet ikke at dette var en akutt melding med veldig bekymring knyttet til forsvinningen. Samtalen handlet mer om hvorvidt politiet visste noe om hvor hun var. Det ble gjort en avtale om at han måtte ringe igjen hvis hun ikke kom til rette, og dette ble gjort dagen etter, fortalte lensmann Terje Krogstad til P4.

Han bekreftet at ektemannen er kritisk til at politiet ikke startet tidligere – og opplyser at de har tatt vare på lydloggen for senere å kunne vurdere om politiet handlet riktig.

Saken fortsetter under bildet

ORIENTERTE: Lensmann Terje Krogstad og politiadvokat André Lillehovde van der Eyden under pressekonferansen mandag. Foto: NTB scanpix

Jemtland ble sist sett i to-tiden natt til 29. desember, ved Ellefsætervegen 641 i Brumunddal. Da hadde hun nettopp kommet hjem i taxi sammen med ektemannen, etter en romjulsfest.

Det siste sporet etter 36-åringen kom ca klokken 05.50 samme natt, da mobiltelefonen hennes slo inn på en basestasjon i Brumunddal sentrum, ca 12 kilometer unna hjemmet hennes.

4. januar ble det funnet blodspor i Fagerlundveien, og politiet har senere slått fast at blodet tilhører den savnede kvinnen. 6. januar ble det på nytt funnet blod, denne gangen i Lillehaugveien. Også dette blodet tilhører Jemtland.