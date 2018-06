Politiets spesialstyrker i Sverige og Norge utvider samarbeidet og skal nå kunne bistå hverandre under terrorhendelser og andre krisesituasjoner.

Det ble klart under et justisministermøte i dag.



Justisminister Tor Mikkel Wara, sier samarbeidet vil øke sjansene for å forebygge, forhindre og oppklare kriminalitet på tvers av landegrensene.